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Бавария на выезде обыграла Шальке

Мюнхенцы добыли очередную победу в рамках чемпионата Германии.
Сегодня, 21:52
Шальке - Бавария / Getty Images
Шальке - Бавария / Getty Images

В субботу, 12 ноября, в рамках 15-го тура Бундеслиги Шальке принимал на своем поле Баварию. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Авторами голов за мюнхенскую команду стали вингер Серж Гнабри и форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Оба ассиста отдал атакующий полузащитник Джамал Мусиала.

После 15-ти туров Шальке идет на 18-м месте с 9-ю очками, а Бавария занимает первую строчку, набрав 34 балла.

Шальке - Бавария 0:2

Голы: Гнабри, 38, Шупо-Мотинг, 52

Шальке: Шволов - Бруннер (Айдин, 75), Йосида, Матрициани, Мор (Колодейчак, 66) - Кралл, Краусс, Караман (Ларссон, 59), Дрекслер (Лаца, 75), Бюльтер (Сане, 66) - Теродде.

Бавария: Нойер - Эрнандес (Станишич, 72), Упамекано, Павар, Киммих - Горецка (Забитцер, 72), Коман (Гравенберх, 79), Мусиала (Ваннер, 79), Сане (Де Лигт, 60), Гнабри - Шупо-Мотинг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке бавария бундеслига

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