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"Хулиан, бросай Мэри Джейн": фанаты просят Альвареса расстаться со своей девушкой

Фанаты называют ее токсичной пустышкой.
Сегодня, 21:46
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

В Аргентине начала набирать популярность петиция, в которой авторы просят нападающего Ман Сити Хулиана Альвареса покинуть свою девушку, пишет TN.

Такая просьба появилась после того, как в сети распространилось видео, где девушка футболиста мешала детям взять у Альвареса автограф. Менее чем через два дня петиция собрала более 12 тысяч подписей.

"Мы должны заставить "Паучка" осознать, что Мэри Джейн - токсичная пустышка, которая разрушает его репутацию, и что если бы на ее месте была другая, такого не произошло бы", - пишет автор петиции.

Напомним, что прозвище Хулиана Альвареса - Паучок, поэтому его девушку Эмилию Ферреро в шутку начали называть Мэри Джейн, ссылаясь на комиксы Marvel.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хулиан Альварес

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