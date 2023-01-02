"Хулиан, бросай Мэри Джейн": фанаты просят Альвареса расстаться со своей девушкой

В Аргентине начала набирать популярность петиция, в которой авторы просят нападающего Ман Сити Хулиана Альвареса покинуть свою девушку, пишет TN.

Такая просьба появилась после того, как в сети распространилось видео, где девушка футболиста мешала детям взять у Альвареса автограф. Менее чем через два дня петиция собрала более 12 тысяч подписей.

"Мы должны заставить "Паучка" осознать, что Мэри Джейн - токсичная пустышка, которая разрушает его репутацию, и что если бы на ее месте была другая, такого не произошло бы", - пишет автор петиции.

Напомним, что прозвище Хулиана Альвареса - Паучок, поэтому его девушку Эмилию Ферреро в шутку начали называть Мэри Джейн, ссылаясь на комиксы Marvel.