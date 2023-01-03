Нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с ПСЖ. Об этом сообщает издание Marca.

35-летний аргентинец продлит соглашение с парижанами до лета 2024 года. После возвращения из отпуска футболист подпишет новое соглашения. О продлении могут объявить на этой неделе.

Сам Месси принял решение подписать новый контракт, так как хочет и дальше выступать на высоком уровне.

В текущем сезоне на счету аргентинца 7 голов и 10 ассистов в 13 матчах Лиги 1.

Ранее Месси подвел итоги 2022 года.