Месси близок к продлению контракта с ПСЖ
Аргентинец принял решение остаться в стане парижского клуба.
Нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с ПСЖ. Об этом сообщает издание Marca.
35-летний аргентинец продлит соглашение с парижанами до лета 2024 года. После возвращения из отпуска футболист подпишет новое соглашения. О продлении могут объявить на этой неделе.
Сам Месси принял решение подписать новый контракт, так как хочет и дальше выступать на высоком уровне.
В текущем сезоне на счету аргентинца 7 голов и 10 ассистов в 13 матчах Лиги 1.