Лунин будет защищать ворота Реала в кубковом матче

Украинец проведет седьмой поединок за мадридский клуб в этом сезоне.

Во вторник, 3 января, мадридский Реал в рамках 1/16 финала Кубка Испании сыграет на выезде против клуба четвертого дивизиона Касереньо.

Накануне встречи главный тренер Королевского клуба Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, доверив место в воротах украинцу Андрею Лунину.

Отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел за Реал во всех турнирах шесть матчей, в которых пропустил четыре мяча, а в двух поединках оставил свои ворота в неприкосновенности.

Матч 1/16 финала Кубка Испании Касереньо - Реал начнется в 22:00 по киевскому времени.