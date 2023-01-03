Лунин будет защищать ворота Реала в кубковом матче
Украинец проведет седьмой поединок за мадридский клуб в этом сезоне.
Во вторник, 3 января, мадридский Реал в рамках 1/16 финала Кубка Испании сыграет на выезде против клуба четвертого дивизиона Касереньо.
Накануне встречи главный тренер Королевского клуба Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, доверив место в воротах украинцу Андрею Лунину.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @CPCacerenoSAD! #CopaDelRey | @UnicajaBanco pic.twitter.com/zleK9hJSnq— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2023
Отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел за Реал во всех турнирах шесть матчей, в которых пропустил четыре мяча, а в двух поединках оставил свои ворота в неприкосновенности.
Матч 1/16 финала Кубка Испании Касереньо - Реал начнется в 22:00 по киевскому времени.