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В Ньюкасле прокомментировали возможную аренду Роналду

Увы, это были лишь слухи.
Сегодня, 16:59
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Главный тренер Ньюкаслу Эдди Хау опроверг слухи о возможной аренде Криштиану Роналду.

Напомним, что ранее появилась информация, что "сороки" могут арендовать Роналду, если клуб пробьется в Лигу Чемпионов. Вроде бы у португальца есть такой пункт в контракте с Ан-Насром.

Но сейчас уже британские журналисты пишут, что у Роналду нет никаких договоренностей именно с Ньюкаслом. Но у него в контракте действительно есть пункт, который позволит ему вести переговоры с клубом Лиги Чемпионов, если будет интерес.

Напомним, что 3 января Роналду был официально представлен как игрок саудовского Ан-Насру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Криштиану Роналду

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