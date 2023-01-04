В Ньюкасле прокомментировали возможную аренду Роналду

Главный тренер Ньюкаслу Эдди Хау опроверг слухи о возможной аренде Криштиану Роналду.

Напомним, что ранее появилась информация, что "сороки" могут арендовать Роналду, если клуб пробьется в Лигу Чемпионов. Вроде бы у португальца есть такой пункт в контракте с Ан-Насром.

Но сейчас уже британские журналисты пишут, что у Роналду нет никаких договоренностей именно с Ньюкаслом. Но у него в контракте действительно есть пункт, который позволит ему вести переговоры с клубом Лиги Чемпионов, если будет интерес.

Напомним, что 3 января Роналду был официально представлен как игрок саудовского Ан-Насру.