Специя - Аталанта 2:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А 04.01.2023

В среду, 4 января, в рамках 16-го тура Серии А Специя встречалась с Аталантой. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В первом тайме Специя сумела дважды отличился в ворота Марко Спортьелло, а вот гости смогли отквитать два мяча под занавес встречи, вырвав для себя один балл.

Отметим, украинские полузащитники Специи и Аталанты, Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, вышли на поле лишь в конце второго тайма, не отличившись результативными действиями.

После 16-ти туров Специя занимает 17-е место с 14-ю баллами, а Аталанта находится на 6-й строчке, набрав 28 очков.

Вашему вниманию видео всех голов матча Специя - Аталанта в рамках 16-го тура Серии А:

Специя - Аталанта 2:2

Голы: Гьяси, 8, Нзола, 31 - Хойлунд, 77, Пашалич, 90+3

Специя: Зут (Зовко, 18), Хольм, Николау, Амьян, Кивер, Бастони (Коваленко, 78), Ампаду (Экдаль, 78), Реца (Браганса Моутинью, 67), Бурабия, Джаси, Нзола (Мальдини, 67).

Аталанта: Спортьелло, Мэле (Дзаппакоста, 57), Паломино, Толои, Скальвини (Малиновский, 82), Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 57), Лукман (Муриэль, 57), Сапата (Хейлунд, 29).

Предупреждения: Лукман (45), Кивер (49), Ампаду (56), Дзаппакоста (58), Николау (83), Копмейнерс (86).