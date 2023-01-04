iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Специя - Аталанта 2:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А 04.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 19:26
Специя - Аталанта / Getty Images
Специя - Аталанта / Getty Images

В среду, 4 января, в рамках 16-го тура Серии А Специя встречалась с Аталантой. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В первом тайме Специя сумела дважды отличился в ворота Марко Спортьелло, а вот гости смогли отквитать два мяча под занавес встречи, вырвав для себя один балл.

Отметим, украинские полузащитники Специи и Аталанты, Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, вышли на поле лишь в конце второго тайма, не отличившись результативными действиями.

После 16-ти туров Специя занимает 17-е место с 14-ю баллами, а Аталанта находится на 6-й строчке, набрав 28 очков.

Вашему вниманию видео всех голов матча Специя - Аталанта в рамках 16-го тура Серии А:

Специя - Аталанта 2:2
Голы: Гьяси, 8, Нзола, 31 - Хойлунд, 77, Пашалич, 90+3

Специя: Зут (Зовко, 18), Хольм, Николау, Амьян, Кивер, Бастони (Коваленко, 78), Ампаду (Экдаль, 78), Реца (Браганса Моутинью, 67), Бурабия, Джаси, Нзола (Мальдини, 67).

Аталанта: Спортьелло, Мэле (Дзаппакоста, 57), Паломино, Толои, Скальвини (Малиновский, 82), Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 57), Лукман (Муриэль, 57), Сапата (Хейлунд, 29).

Предупреждения: Лукман (45), Кивер (49), Ампаду (56), Дзаппакоста (58), Николау (83), Копмейнерс (86).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Серия А Специя

Статьи по теме

Чемпионат Италии: Рома обыграла Болонью, Лацио на выезде уступил Лечче Чемпионат Италии: Рома обыграла Болонью, Лацио на выезде уступил Лечче
Специя Коваленко разошлась миром с Аталантой Малиновского Специя Коваленко разошлась миром с Аталантой Малиновского
Бавария рассматривает вариант с подписанием голкипера Лидса Бавария рассматривает вариант с подписанием голкипера Лидса
Ювентус интересуется одноклубником Коваленко Ювентус интересуется одноклубником Коваленко
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: huNter стал 14-м
просмотров

Последние новости

Европа20:17
Бавария рассматривает вариант с подписанием голкипера Лидса
Футбол19:54
Ювентус интересуется одноклубником Коваленко
Европа19:50
Чемпионат Италии: Рома обыграла Болонью, Лацио на выезде уступил Лечче
Украина19:30
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Европа19:26
Специя - Аталанта 2:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Европа19:25
Коваленко и Малиновский получили средние оценки в матче Специя - Аталанта
Украина19:03
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа18:50
ПСЖ намерен избавиться от одного из лидеров атакующей линии
ММА18:25
Соннен: Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в MMA индустрии
Европа18:12
Барселона выставила на трансфер игрока с миллиардной клаусулой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK