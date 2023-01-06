iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал готов побить трансферный рекорд ради приобретения лидера РБ Лейпциг

Йошко Гвардиол может стать самым дорогим защитником в мире.
Сегодня, 17:28
Йошко Гвардиол
Йошко Гвардиол

Мадридский Реал готов серьезно потратиться на усиление своей защитной линии.

Как сообщает Альфредо Педулла, "сливочные" могут побить трансферный рекорд, сделав Йошко Гвардиола самым дорогим защитником мира. Речь идет о плате в размере 120 миллионов евро.

120 миллионов поделят на оплату двумя частями с учетом бонусов. Защитнику будут платить 6 миллионов евро плюс бонусы за хорошие выступления. 

Журналист отмечает, что Челси и Манчестер Сити намерены перехватить игрока, но сам хорват отдает предпочтения мадридскому клубу.


Статьи по теме

Миколенко - в старте на матч с Манчестер Юнайтед Миколенко - в старте на матч с Манчестер Юнайтед
Наставник Брюгге: Яремчук впечатлил меня своей игрой Наставник Брюгге: Яремчук впечатлил меня своей игрой
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Манчестер Юнайтед намерен усилиться форвардом Ан-Насра Манчестер Юнайтед намерен усилиться форвардом Ан-Насра
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Европа21:14
Миколенко - в старте на матч с Манчестер Юнайтед
Европа21:07
Наставник Брюгге: Яремчук впечатлил меня своей игрой
Украина21:01
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа20:49
Манчестер Юнайтед намерен усилиться форвардом Ан-Насра
Европа20:25
Ювентус готов выкупить форварда Марселя
Европа20:19
Cын Бекхэма стал одноклубником украинца в АПЛ
Европа20:10
Cаутгемптон подписал бронзового призера ЧМ-2022
Украина19:52
Лидер первой лиги усилился хавбеком Львова
Европа19:47
Бавария потеряла на неопределенный срок основного защитника
Украина19:41
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK