Реал готов побить трансферный рекорд ради приобретения лидера РБ Лейпциг

Йошко Гвардиол может стать самым дорогим защитником в мире.

Мадридский Реал готов серьезно потратиться на усиление своей защитной линии.

Как сообщает Альфредо Педулла, "сливочные" могут побить трансферный рекорд, сделав Йошко Гвардиола самым дорогим защитником мира. Речь идет о плате в размере 120 миллионов евро.

120 миллионов поделят на оплату двумя частями с учетом бонусов. Защитнику будут платить 6 миллионов евро плюс бонусы за хорошие выступления.

Журналист отмечает, что Челси и Манчестер Сити намерены перехватить игрока, но сам хорват отдает предпочтения мадридскому клубу.