Зоммер намерен выиграть Лигу Чемпионов с Баварией
Кипер не боится конкуренции со стороны Нойера.
Кипер менхенгладбахской Борусии Ян Зоммер – одна из главных целей в это трансферное окно для многих клубов, но швейцарец хочет продолжить карьеру только в Баварии, сообщает TZ.
35-летний вратарь хочет перейти в мюнхенскую Борусию и не рассматривает другие варианты. Более того, Зоммер уже сообщил руководству "черно-белых", что хочет покинуть команду.
Зоммер не прочь провести всю вторую половину сезона за Баварию, выиграть Бундеслигу, Кубок Германии и в идеале Лигу Чемпионов.
Ян с большим уважением относится к Мануэлю Нойеру, но все равно уверен, что сможет составить конкуренцию звездному немцу и даже вытеснить его из основного состава.
Между тем Бавария считает, что вернуть Нюбеля – более перспективно, чем подписывать другого голкипера.