Зоммер намерен выиграть Лигу Чемпионов с Баварией

Кипер менхенгладбахской Борусии Ян Зоммер – одна из главных целей в это трансферное окно для многих клубов, но швейцарец хочет продолжить карьеру только в Баварии, сообщает TZ.

35-летний вратарь хочет перейти в мюнхенскую Борусию и не рассматривает другие варианты. Более того, Зоммер уже сообщил руководству "черно-белых", что хочет покинуть команду.

Зоммер не прочь провести всю вторую половину сезона за Баварию, выиграть Бундеслигу, Кубок Германии и в идеале Лигу Чемпионов.

Ян с большим уважением относится к Мануэлю Нойеру, но все равно уверен, что сможет составить конкуренцию звездному немцу и даже вытеснить его из основного состава.

Между тем Бавария считает, что вернуть Нюбеля – более перспективно, чем подписывать другого голкипера.