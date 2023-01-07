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Зоммер намерен выиграть Лигу Чемпионов с Баварией

Кипер не боится конкуренции со стороны Нойера.
Сегодня, 13:41
Ян Зоммер / Getty Images
Ян Зоммер / Getty Images

Кипер менхенгладбахской Борусии Ян Зоммер – одна из главных целей в это трансферное окно для многих клубов, но швейцарец хочет продолжить карьеру только в Баварии, сообщает TZ.

35-летний вратарь хочет перейти в мюнхенскую Борусию и не рассматривает другие варианты. Более того, Зоммер уже сообщил руководству "черно-белых", что хочет покинуть команду.

Зоммер не прочь провести всю вторую половину сезона за Баварию, выиграть Бундеслигу, Кубок Германии и в идеале Лигу Чемпионов.

Ян с большим уважением относится к Мануэлю Нойеру, но все равно уверен, что сможет составить конкуренцию звездному немцу и даже вытеснить его из основного состава.

Между тем Бавария считает, что вернуть Нюбеля – более перспективно, чем подписывать другого голкипера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер Ян Зоммер

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