Бавария предпочитает вернуть Нюбеля, но переговоры с Монако идут тяжело

Мюнхенская Бавария определилась с двумя фаворитами, один из которых должен заменить травмированного Мануэля Нойера на остаток сезона-2022/23. Ими стали Александер Нюбель и Янн Зоммер.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, "ротен" не отказались от идеи досрочно вернуть Нюбеля из Монако. Клубы до сих пор ведут переговоры, пытаясь прийти к консенсусу.

Однако общение с французами затруднено. Спортивный директор монегасков Пол Митчелл недавно заболел, и с ним было трудно связаться. Кроме того, ответственные лица Монако должны всегда консультироваться с инвестором. Все зависит от желания Монако и от денег.

Если соглашение между клубами будет достигнуто, любые разногласия между Нюбелем и Баварией могут быть устранены в ходе переговоров.

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В то же время мюнхенцы также работают над сделкой по Янну Зоммеру. Он соответствует профилю, который ищет Бавария (хорошо играет ногами, говорит по-немецки, знает лигу). Но, несмотря на то, что решение является срочным, пока нет уверенности в том, что новый вратарь будет подписан в ближайшие дни.