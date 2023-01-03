Бавария сможет рассчитывать на Мане в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ

Тренерский штаб Баварии ориентировочно через месяц сможет рассчитывать на вингера Садио Мане.

Как сообщает Bayern & Germany, 30-летний футболист в начале февраля должен возобновить тренировки после повреждения.

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Сенегалец получил травму еще в начале ноября, из-за чего был вынужден пропустить чемпионат мира-2022.

Ожидается, что вингер сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, который состоится 14 февраля.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мане провел в составе Баварии 23 поединка во всех турнирах, отличившись 11 голами и четырьмя результативными передачами.