Бавария не собирается зимой искать сменщика для Мане
Мюнхенцы откажутся от подписания Роналду.
Бавария не планирует совершать трансферы этой зимой. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Подписывать игроков мюнхенцы не собираются даже в связи с травмой ведущего форварда Садио Мане. В клубе будут ждать, пока игрок полностью восстановится от повреждения.
Кроме того, вариант с переходом нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в зимнее окно маловероятен.
В текущем сезоне на счету 30-летнего сенегальца 6 голов и 3 ассиста в 14 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Мане рискует пропустить первый матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.