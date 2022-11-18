Бавария не собирается зимой искать сменщика для Мане

Бавария не планирует совершать трансферы этой зимой. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Подписывать игроков мюнхенцы не собираются даже в связи с травмой ведущего форварда Садио Мане. В клубе будут ждать, пока игрок полностью восстановится от повреждения.

Кроме того, вариант с переходом нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в зимнее окно маловероятен.

В текущем сезоне на счету 30-летнего сенегальца 6 голов и 3 ассиста в 14 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Мане рискует пропустить первый матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.