Мане рискует пропустить первый матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

Все оказалось куда хуже, чем могло показаться на первый момент.

Лидер и капитан сборной Сенегала Садио Мане все же пропустит предстоящий чемпионат мира, так как он не успеет восстановиться от травмы колена. Но на этом плохие новости не закончились.

Согласно немецкому изданию Bild, 30-летний форвард Баварии рискует пропустить ближайшие три месяца, в том числе первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Сообщается, что в четверг, 17 ноября, Мане прооперировали травмированное колено. Как показало дальнейшее обследование в Мюнхене, данная операция была необходимостью.

Напомним, что Садио Мане травмировал правое колено в матче Бундеслиги против бременского Вердера (6:1). Несмотря на травму, главный тренер сборной Сенегала включил игрока в заявку на мундиаль.