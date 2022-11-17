Сенегал остается без лидера: Мане не сможет выступить на ЧМ-2022

Незадолго до старта чемпионата мира в Катаре форвард Баварии Садио Мане получил травму в матче чемпионата Германии.

Несмотря на это, 30-летний футболист был включен в заявку сборной Сенегала на мундиаль. Сенегальские футбольные чиновники даже заявляли, что намерены воспользоваться услугами местных шаманов, чтобы те помогли игроку как можно скорее восстановиться.

Однако это не дало никакого результата. Как сообщает Фабрицио Романо, у Садио Мане нет шансов выступить на чемпионате мира - это подтвердил сам Сенегал.

Мане будет исключен из состава сборной, так как он не успеет восстановиться от полученной травмы.

Напомним, что сборная Сенегала выступит в одной группе с Катаром, Эквадором и Нидерландами.