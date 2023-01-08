Сампдория - Наполи 0:2 Видео голов и лучшим моментов матча 08.01.2023 Серии А

В воскресенье, 8 января, в Генуе состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А между Сампдорией и Наполи.

На 19-й минуте Виктор Осимхен открыл счет встречи, после чего Томас Ринкон отправился в раздевалку, заработав прямую красную карточку.

Под занавес поединка Элиф Эльмас реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Сампдория - Наполи в семнадцатом туре Серии А:

Сампдория - Наполи 0:2

Голы: Осимхен, 19, Эльмас, 82 пен

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 9 - 22

Удары в створ: 2 - 8

Фолы: 13 - 10

Атаки: 38 - 70

Сампдория: Аудеро, Нюйтинк, Мурильо (Дзаноли, 46), Мурру, Ауджелло, Лерис, Ринкон, Верре (Вильяр, 54), Роналду Виейра (Паолетти, 83), Габбьядини (Джуричич, 46), Ламмерс (Монтеваго, 83).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ (Ррахмани, 46), Мариу Руй, Распадори, Лоботка, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 66), Элмаз, Политано (Лосано, 63), Осимхен, Кварацхелия (Зелиньски, 63).

Предупреждения: Мурру (5), Мурильо (44), Жезус (53), Замбо-Ангисса (60), Лерис (72).

Удаление: Ринкон (38).

Источник: MEGOGO