Сампдория - Наполи 0:2 Видео голов и лучшим моментов матча 08.01.2023 Серии А
В воскресенье, 8 января, в Генуе состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А между Сампдорией и Наполи.
На 19-й минуте Виктор Осимхен открыл счет встречи, после чего Томас Ринкон отправился в раздевалку, заработав прямую красную карточку.
Под занавес поединка Элиф Эльмас реализовал пенальти, установив окончательный счет.
Вашему вниманию видео всех голов матча Сампдория - Наполи в семнадцатом туре Серии А:
Сампдория - Наполи 0:2
Голы: Осимхен, 19, Эльмас, 82 пен
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 9 - 22
Удары в створ: 2 - 8
Фолы: 13 - 10
Атаки: 38 - 70
Сампдория: Аудеро, Нюйтинк, Мурильо (Дзаноли, 46), Мурру, Ауджелло, Лерис, Ринкон, Верре (Вильяр, 54), Роналду Виейра (Паолетти, 83), Габбьядини (Джуричич, 46), Ламмерс (Монтеваго, 83).
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ (Ррахмани, 46), Мариу Руй, Распадори, Лоботка, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 66), Элмаз, Политано (Лосано, 63), Осимхен, Кварацхелия (Зелиньски, 63).
Предупреждения: Мурру (5), Мурильо (44), Жезус (53), Замбо-Ангисса (60), Лерис (72).
Удаление: Ринкон (38).
Источник: MEGOGO