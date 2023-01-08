Сампдория - Наполи 0:2: обзор матча и результат игры 08.01.2023

Неаполитанцы реабилитировались за поражение от Интера.

В воскресенье, 8 января, в рамках 17-го тура Серии А Сампдория принимала Наполи. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Ключевым эпизодом игры стало удаление у команды хозяев. Уже на 39-й минуте Томас Ринкон заработал прямую красную карточку, однако всего несколько мгновений ранее, Виктор Осимхен вывел Наполи вперед.

На 82-й минуте Элиф Эльмас поставил точку в данной встрече, реализовав 11-метровый удар. Защитник Сампдории сыграл рукой в штрафной площади, за арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти.

Статистика матча Сампдория - Наполи 17-го тура Серии А

Сампдория - Наполи 0:2

Голы: Осимхен, 19, Эльмас, 82 пен

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 9 - 22

Удары в створ: 2 - 8

Фолы: 13 - 10

Атаки: 38 - 70

Сампдория: Аудеро, Нюйтинк, Мурильо (Дзаноли, 46), Мурру, Ауджелло, Лерис, Ринкон, Верре (Вильяр, 54), Роналду Виейра (Паолетти, 83), Габбьядини (Джуричич, 46), Ламмерс (Монтеваго, 83).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ (Ррахмани, 46), Мариу Руй, Распадори, Лоботка, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 66), Элмаз, Политано (Лосано, 63), Осимхен, Кварацхелия (Зелиньски, 63).

Предупреждения: Мурру (5), Мурильо (44), Жезус (53), Замбо-Ангисса (60), Лерис (72).

Удаление: Ринкон (38).