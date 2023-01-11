Буффон не помог: Интер обыграл Парму и пробился в четвертьфинал кубка Италии

Во вторник, 10 января, на Джузеппе Меацца состоялся матч 1/8 финала кубка Италии, в котором миланский Интер принимал в гостях Парму.

Впервые за два года на этот великий стадион пожаловал Джанлуиджи Буффон, вернувшийся в родную команду на остаток карьеры.

Стоит отметить, что коллектив из Серии Б знатно удивил "змеев": несмотря на тотальное преимущество во владении, подопечные Симоне Индзаги позволили "крестоносцам" создать у своих ворот достаточное количество моментов.

Еще в первом тайме один из них воплотился в гол, когда появившийся на поле по воле случая Станко Юрич ошарашил Андре Онана шикарным дальним ударом.

Интер пытался сравнять счет, но при этом и Парма искала моменты, чтобы удвоить преимущество. Но хозяева поля все же сумели спастись за несколько минут до конца матча.

В ходе атаки мяч оказался в пределах штрафной площади у Лаутаро Мартинеса. Один из главных неудачников прошедшего чемпионата мира не сплоховал, точно пробив под правую штангу.

Игра перешла в овертайм, где "нерадзурри" все же взяли свое. Федерико Димарко получил мяч на фланге, откуда сделал передачу в район вратарской линии. Буффон выбил мяч на линию штрафной, откуда Франческо Ачерби головой слету пробил в дальний угол, перебросив 44-летнего голкипера.

Как бы Парма не старалась, отыграться ей не удалось. Интер идет дальше - в четвертьфинале команда Индзаги встретится с победителем пары Аталанта - Специя.

Статистика матча Интер - Парма 1/8 финала кубка Италии

Интер - Парма 2:1

Голы: Мартинес, 88, Ачерби, 110 - Юрич, 38.

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 9 - 9

Удары в створ: 4 - 6

Фолы: 13 - 17

Атаки: 154 - 102

Интер: Онана - Д'Амброзио (Ачерби, 81), Де Врей, Бастони (Димарко, 66) - Думфрис (Белланова, 67), Гальярдини, Асллани, Мхитарян (Джеко, 67), Госенс (Дармиан, 81) - Мартинес, Корреа (Шкриньяр, 113).

Парма: Буффон - Дель Прато, Балог, Осорио, Валенти (Чиркати, 106) - Эстевес (Камара, 74), Бернабе (Айно, 81), Ман (Юрич, 26), Зом (Валентин, 81), Бенедичак (Инглезе, 74) - Васкес.

Предупреждения: Димарко - Бернабе, Камара.