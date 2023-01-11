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Интер - Парма 2:1 видео голов и лучших моментов матча 10.01.23

Вашему вниманию самые яркие моменты кубкового противостояния.
Сегодня, 08:22
Интер обыграл Парму / Getty Images
Интер обыграл Парму / Getty Images

Во вторник, 10 января, миланский Интер принимал на своем поле Парму в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Команда Симоне Индзаги в овертайме сумела одержать волевую победу над представителем Серии B, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира.

Гости вышли вперед в первом тайме, когда отличился Станко Юрич, а хозяева поля спаслись от поражения только под конец встречи усилиями Лаутаро Мартинеса. Уже в дополнительное время легендарный Джанлуиджи Буффон выбил мяч на линию штрафной, откуда Франческо Ачерби переправил его в ворота и принес победу Интеру.

Вашему вниманию видео всех голов матча Интер - Парма в 1/8 финала Кубка Италии:

Интер - Парма 2:1

Голы: Мартинес, 88, Ачерби, 110 - Юрич, 38.

Интер: Онана - Д'Амброзио (Ачерби, 81), Де Врей, Бастони (Димарко, 66) - Думфрис (Белланова, 67), Гальярдини, Асллани, Мхитарян (Джеко, 67), Госенс (Дармиан, 81) - Мартинес, Корреа (Шкриньяр, 113).

Парма: Буффон - Дель Прато, Балог, Осорио, Валенти (Чиркати, 106) - Эстевес (Камара, 74), Бернабе (Айно, 81), Ман (Юрич, 26), Зом (Валентин, 81), Бенедичак (Инглезе, 74) - Васкес.

Предупреждения: Димарко - Бернабе, Камара.

Источник: MEGOGO

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