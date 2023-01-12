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Арсенал Зинченко намерен подписать защитника Барселоны

Гарсия попал в сферу интересов лондонского клуба.
Сегодня, 14:34
Эрик Гарсия / Getty Images
Эрик Гарсия / Getty Images

Центрбек Барселоны Эрик Гарсия может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Клубы АПЛ заинтересованы в подписании 22-летнего испанца. Главным претендентом на игрока называют лондонский Арсенал, который готов летом оформить трансфер защитника.

Отметим, сам Гарсия не собирается менять клубную прописку, хотя Барселона готова рассмотреть все предложения по игроку.

В текущем сезоне на счету испанца 1 гол в 9 матчах в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Мудрик в шаге от трансфера в Арсенал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Барселона эрик гарсия

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