Арсенал Зинченко намерен подписать защитника Барселоны

Центрбек Барселоны Эрик Гарсия может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Клубы АПЛ заинтересованы в подписании 22-летнего испанца. Главным претендентом на игрока называют лондонский Арсенал, который готов летом оформить трансфер защитника.

Отметим, сам Гарсия не собирается менять клубную прописку, хотя Барселона готова рассмотреть все предложения по игроку.

В текущем сезоне на счету испанца 1 гол в 9 матчах в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Мудрик в шаге от трансфера в Арсенал.