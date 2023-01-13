iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Барселона: онлайн трансляция матча Суперкубка Испании-2023 15.01.2023

Сборные встретятся в финальном матче Суперкубка Испании-2023. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:47
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал Суперкубка Испании-2023, который проходит в формате Финала четырех.

В решающей игре турнира сыграют мадридский Реал и каталонская Барселона. Поединок обещает быть очень захватывающими зрелищным, ведь на кону - трофей.

Матч состоится на стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало встречи - 21:00 по киевскому времени. 

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона

Онлайн-трансляция будет доступна 15 января, 21:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 15 января и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 21:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине финальный поединок Суперкубка Испании-2023 в прямом эфире будет показан на платформе Setanta Sports.

В рамках 1/2 финала Суперкубка Испании мадридский коллектив встречался с Валенсией. Победителя удалось определить по итогам пенальти - 1:1, 4:3 по пенальти.

Во втором полуфинале Барселона сыграла с Бетисом. Команды забили по два гола, а победителя также определили в серии пенальти. Подопечные Хави оказались более точными - 2:2, 4:2 по пенальти.

В своей истории Реал и Барселона сыграли между собой 284 матча в различных турнирах. На счету каталонской команды 117 побед, а мадридцы побеждали в 105 играх. В 62 играх Реал и Барселона не смогли определить победителя. Последняя официальная игра двух команд прошла в октябре прошлого года в рамках чемпионата Испании. Встречу выиграли подопечные Карло Анчелотти (3:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал

Статьи по теме

Реал - Барселона: прогноз на финал Суперкубка Испании-2023 15.01.2023 Реал - Барселона: прогноз на финал Суперкубка Испании-2023 15.01.2023
Реал - Барселона: где смотреть финал Суперкубка Испании-2023 Реал - Барселона: где смотреть финал Суперкубка Испании-2023
Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Представители Арсенала выиграли главные индивидуальные награды в АПЛ Представители Арсенала выиграли главные индивидуальные награды в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа14:43
Представители Арсенала выиграли главные индивидуальные награды в АПЛ
Европа14:28
Сын Роналдиньо находится на просмотре в Барселоне
Украина14:18
Игрок Колоса перебрался в Азербайджан
ММА13:39
"Как насчет подраться в Вегасе?": Сирил Ган бросил вызов Джону Джонсу
Европа12:53
В АПЛ наименьший показатель чистого игрового времени за 11 лет
Европа12:47
Реал - Барселона: онлайн трансляция матча Суперкубка Испании-2023 15.01.2023
Олимпийские виды12:25
НОК официально утвердил отставку Беленюка и Шевченко, а также исключил Суркиса и Шуфрича
Футбол12:14
Саудовский бизнесмен готов заплатить баснословную сумму за особый билет на матч Месси и Роналду
Европа11:47
Мудрик оставил интересный сторис после новости о новом предложении Арсенала
Европа11:35
Реал - Барселона: прогноз на финал Суперкубка Испании-2023 15.01.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK