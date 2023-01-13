Реал - Барселона: онлайн трансляция матча Суперкубка Испании-2023 15.01.2023

Сборные встретятся в финальном матче Суперкубка Испании-2023. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал Суперкубка Испании-2023, который проходит в формате Финала четырех.

В решающей игре турнира сыграют мадридский Реал и каталонская Барселона. Поединок обещает быть очень захватывающими зрелищным, ведь на кону - трофей.

Матч состоится на стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало встречи - 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона

Онлайн-трансляция будет доступна 15 января, 21:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 15 января и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 21:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине финальный поединок Суперкубка Испании-2023 в прямом эфире будет показан на платформе Setanta Sports.

В рамках 1/2 финала Суперкубка Испании мадридский коллектив встречался с Валенсией. Победителя удалось определить по итогам пенальти - 1:1, 4:3 по пенальти.

Во втором полуфинале Барселона сыграла с Бетисом. Команды забили по два гола, а победителя также определили в серии пенальти. Подопечные Хави оказались более точными - 2:2, 4:2 по пенальти.

В своей истории Реал и Барселона сыграли между собой 284 матча в различных турнирах. На счету каталонской команды 117 побед, а мадридцы побеждали в 105 играх. В 62 играх Реал и Барселона не смогли определить победителя. Последняя официальная игра двух команд прошла в октябре прошлого года в рамках чемпионата Испании. Встречу выиграли подопечные Карло Анчелотти (3:1).