Аллегри назвал причину разгромного поражения от Наполи

В рамках 18-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде разгромно проиграл Наполи (1:5).

Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри подвел итоги противостояния. По словам специалиста, команда не должна унывать, а идти дальше, чтобы вернуться на победный путь.

"Наполи провел хороший матч, а нам не хватало сил и энергии. Счет стал 0:2 в лучший для нас момент в матче. Это футбол. Такие матчи бывают раз в год. Нам нужно оправиться и восстановиться, еще много матчей впереди.

Казалось, что мы можем пропустить гол в любой момент игры. Это заслуженное поражение, мы пропускали голы в легко читаемых ситуациях. Когда в таких матчах допускаешь определенные ошибки, трудно не пропустить".

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"Мы не должны сыпаться так легко, ведь выиграли 8 матчей подряд перед этим – надо вернуться на этот путь.Такие вечера случаются, это случилось в матче против лидера чемпионата, который заслуживает того места, на котором находится. Как и во всех негативных ситуациях, постараемся найти плюсы. Это поражение нужно принять и идти дальше", - приводит слова Аллегри SportMedista.

В турнирной таблице чемпионата Италии Наполи идет на первом месте, имея 47 баллов. Ювентус располагается на третьей позиции с 37 баллами.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.