Наполи в шаге от подписания звезды ЧМ-2022
Аззедин Унахи проведет вторую часть сезона в аренде.
Итальянский Наполи готов усилить свою линию полузащиты.
Как сообщает местный журналист Даниэле Лонго, "партенопейцы" подпишут марокканца Аззедина Унахи. Сумма трансфера составит 20 млн евро.
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Стоит отметить, что тренер клуба Лучано Спалетти не сможет сразу рассчитывать на Унахи. Футболист отправится в обратную аренду в Анже, где он и провел первую часть этого сезона.
Марокканец стал одним из открытий прошедшего ЧМ-2022, отыграв отличный турнир вместе с Софьяном Амрабатом.