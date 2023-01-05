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Футбол

Наполи в шаге от подписания звезды ЧМ-2022

Аззедин Унахи проведет вторую часть сезона в аренде.
Сегодня, 14:16
Аззедин Унахи
Аззедин Унахи

Итальянский Наполи готов усилить свою линию полузащиты.

Как сообщает местный журналист Даниэле Лонго, "партенопейцы" подпишут марокканца Аззедина Унахи. Сумма трансфера составит 20 млн евро.

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Стоит отметить, что тренер клуба Лучано Спалетти не сможет сразу рассчитывать на Унахи. Футболист отправится в обратную аренду в Анже, где он и провел первую часть этого сезона.

Марокканец стал одним из открытий прошедшего ЧМ-2022, отыграв отличный турнир вместе с Софьяном Амрабатом.

 


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