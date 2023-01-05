Наполи в шаге от подписания звезды ЧМ-2022

Итальянский Наполи готов усилить свою линию полузащиты.

Как сообщает местный журналист Даниэле Лонго, "партенопейцы" подпишут марокканца Аззедина Унахи. Сумма трансфера составит 20 млн евро.

Читай также: Аргентинский волшебник, звезда защиты и форвард из Нидерландов: Футболисты, которые "продали" себя на ЧМ-2022

Стоит отметить, что тренер клуба Лучано Спалетти не сможет сразу рассчитывать на Унахи. Футболист отправится в обратную аренду в Анже, где он и провел первую часть этого сезона.

Марокканец стал одним из открытий прошедшего ЧМ-2022, отыграв отличный турнир вместе с Софьяном Амрабатом.