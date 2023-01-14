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Шахтер подтвердил переговоры с Челси о трансфере Мудрика

Стороны близки к договоренности.
Сегодня, 20:58
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Донецкий Шахтер подтвердил факт переговоров с лондонским Челси о трансфере Михаила Мудрика

Как сообщает пресс-служба "горняков", президент клуба Ринат Ахметов и вице-президент "синих" Бехдад Эгбали сегодня, 14 января, обсудили переход украинца.

Стороны очень близки к договоренности о трансфере футболиста в стан лондонской команды.

В этом сезоне футболит провел за "горняков" 18 матчей во всех турнирах. На его счету 10 голов и 12 ассистов.

Напомним, ранее сколько Челси предложил за Мудрика


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