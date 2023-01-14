Шахтер подтвердил переговоры с Челси о трансфере Мудрика
Стороны близки к договоренности.
Донецкий Шахтер подтвердил факт переговоров с лондонским Челси о трансфере Михаила Мудрика
Как сообщает пресс-служба "горняков", президент клуба Ринат Ахметов и вице-президент "синих" Бехдад Эгбали сегодня, 14 января, обсудили переход украинца.
Стороны очень близки к договоренности о трансфере футболиста в стан лондонской команды.
В этом сезоне футболит провел за "горняков" 18 матчей во всех турнирах. На его счету 10 голов и 12 ассистов.
Напомним, ранее сколько Челси предложил за Мудрика.