iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лечче - Милан 2:2 видео голов и лучших моментов матча 14.01.23

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 11:28
Милан сыграл вничью с Лечче / Getty Images
Милан сыграл вничью с Лечче / Getty Images

В субботу, 14 января, Милан в рамках 18-го тура чемпионата Италии встречался на выезде с Лечче.

Подопечные Стефано Пиоли неожиданно потеряли очки, завершив поединок вничью 2:2.

Уже в дебюте поединка действующие чемпионы Италии уступали после автогола Тео Эрнандеса, а в середине первого тайма Федерико Баширотто удвоил преимущество хозяев поля. Тем не менее во второй половине встречи "россонери" сумели избежать поражения благодаря результативным ударам Рафаэля Леау и Давиде Калабрии.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лечче - Милан в 18-м туре Серии А:

Лечче - Милан 2:2

Голы: Эрнандес, 3 (аг), Баширотто, 23 - Леау, 58, Калабрия, 70

Лечче: Фальконе, Жендрей, Баширотто, Умтити, Пеццелла (Галло, 62), Блен, Й. Гонсалес (Мале, 62), Хьюлманд, Стрефецца (Уден, 88), Коломбо (Перссон, 72), Ди Франческо (Банда, 72)

Милан: Татарушану, Калабрия (Кьер, 86), Калулу, Томори, Эрнандес (Дест, 46), Беннасер, Побега (Вранкс, 86), Салемакерс (Мессиас, 46), Диас (Ориги, 69), Леау, Жиру

Предупреждения: Мале, 64 - Калабрия, 66, Беннасер, 86.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан чемпионат Италии Серия А Лечче видео голов обзор матча видео лучших моментов

Статьи по теме

Марсель - Лорьян 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Франции Марсель - Лорьян 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Франции
Автогол Эрнандеса не позволил Милану обыграть Лечче Автогол Эрнандеса не позволил Милану обыграть Лечче
"Нет мощи": Чисора оценил Усика и Фьюри перед их возможным боем "Нет мощи": Чисора оценил Усика и Фьюри перед их возможным боем
Пирс Морган раскритиковал Арсенал за неудачу с трансфером Мудрика Пирс Морган раскритиковал Арсенал за неудачу с трансфером Мудрика
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Бокс13:27
"Нет мощи": Чисора оценил Усика и Фьюри перед их возможным боем
Европа12:50
Пирс Морган раскритиковал Арсенал за неудачу с трансфером Мудрика
Украина12:32
Экс-игрок сборной Украины по баскетболу Отверченко умер в возрасте 33 лет
Европа12:21
Арсенал нашел замену Мудрику в Барселоне
Бокс11:59
Промоутер назвал точную дату боя Хэйни - Ломаченко, место проведения поединка пока обсуждается
ММА11:53
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа11:44
Азар посетил офис главного тренера Ан-Насра
Европа11:28
Лечче - Милан 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Бокс11:25
Бокс: расписание боев
Европа11:11
Реал - Барселона: прогноз на финал Суперкубка Испании-2023 15.01.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK