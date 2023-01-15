Лечче - Милан 2:2 видео голов и лучших моментов матча 14.01.23

В субботу, 14 января, Милан в рамках 18-го тура чемпионата Италии встречался на выезде с Лечче.

Подопечные Стефано Пиоли неожиданно потеряли очки, завершив поединок вничью 2:2.

Уже в дебюте поединка действующие чемпионы Италии уступали после автогола Тео Эрнандеса, а в середине первого тайма Федерико Баширотто удвоил преимущество хозяев поля. Тем не менее во второй половине встречи "россонери" сумели избежать поражения благодаря результативным ударам Рафаэля Леау и Давиде Калабрии.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лечче - Милан в 18-м туре Серии А:

Лечче - Милан 2:2

Голы: Эрнандес, 3 (аг), Баширотто, 23 - Леау, 58, Калабрия, 70

Лечче: Фальконе, Жендрей, Баширотто, Умтити, Пеццелла (Галло, 62), Блен, Й. Гонсалес (Мале, 62), Хьюлманд, Стрефецца (Уден, 88), Коломбо (Перссон, 72), Ди Франческо (Банда, 72)

Милан: Татарушану, Калабрия (Кьер, 86), Калулу, Томори, Эрнандес (Дест, 46), Беннасер, Побега (Вранкс, 86), Салемакерс (Мессиас, 46), Диас (Ориги, 69), Леау, Жиру

Предупреждения: Мале, 64 - Калабрия, 66, Беннасер, 86.

Источник: MEGOGO