Автогол Эрнандеса не позволил Милану обыграть Лечче

14 нояря в рамках 14-тура итальянской Серии А Лечче принимал у себя дома Милан.

Все ожидали легкой победы одного из лидеров чемпионата, но матч сразу же пошел не по плану "россонери". Уже на третьей минуте Тео Эрнандес неудачно срезал мяч плечом в собственные ворота.

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Команды продолжили омениваться атаками, но безрезультатно. Пока на 23 минуте игроки Лечче не разыграли угловой, который закончился голом Баширотто, 2-0.

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Второй тайм начался с того, что гости пошли вперед, атака за атакой, пока наконец Леау не смог вколотить мяч в ближний угол, сократив отставание. Воодушевленные голом "россонери" приложили все усилия, чтоы сравнять счет. И им это удалось на 70 минуте, отличился Давиде Калабрия. Однако сделать больше не сумела ни одна из команд.

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Cтатистика матча 14-го тура Серии А Лечче - Милан

Лечче - Милан 2:2

Голы: Эрнандес (автогол), 3, Баширотто, 23 – Леау, 58, Калабриа, 71

Владение мячом: 36% – 64%

Удары (в створ): 17(3) - 12(5)

Атаки: 93 - 125

Лечче: Фальконе - Жандре, Умтити, Баширотто, Пеццелла(Галло, 62) - Блен, Юлманд, Гонсалес(Малех, 62) - Ди Франческо(Банда, 72), Стрефецца (Уден, 89), Коломбо(Фолькерлин-Персон, 72)

Милан: Тэтэрушану - Калабрия(Кьер, 86), Томори, Калулу, Эрнандес(Дест, 46) - Беннасер, Побега(Вранкс, 86), Салемакерс(Мессиас, 46) - Леау, Диас (Ориги, 69), Жиру

Предупреждения: Малех, 64 – Калабриа, 67, Беннасер, 86