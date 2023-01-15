Артета: Игроки Арсенала горят желанием пробывать и реализовывать все задумки

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал победу своих подопечных в северо-лондонском дерби с Тоттенхэмом.

По словам испанского специалиста, "канониры" не показали своих слабых мест в данной встрече.

"Мне все понравилось. Я в восторге от того, как мы сыграли, от того, насколько мы смело действовали. Уверен, мы порадовали многих болельщиков Арсенала.

Игроки горят желанием пробовать и реализовывать все, что мы делаем. Это замечательная команда. Думаю сегодня мы сделали еще шаг вперед. В прошлом сезоне мы побеждали на больших стадионах, но сегодняшняя победа принесла особое удовольствие", - цитирует слова испанца издание BBC.

Напомним, что в данный момент Арсенал лидирует в АПЛ, набрав 47 очков. Лондонцы опережают Манчестер Сити на 8 пунктов.