Лондон - красный: Арсенал победил во всех матчах против лондонских клубов в этом сезоне АПЛ

В рамках 20 тура чемпионата Англии Арсенал победил в северо-лондонском дерби Тоттенхэм.

Таким образом, "канониры" взяли верх в семи матчах против лондонских клубов из семи на данный момент.

Читай также: Артета: Игроки Арсенала горят желанием пробывать и реализовывать все задумки

На Эмирейтс Стэдиум коллектив Микеля Артеты выиграл у Тоттенхэма, Фулхэма и Вест Хэма. В гостях были победы над Кристал Пэлас, Челси, Брентфордом и все тем же Тоттенхэмом.

Стоит отметить, что с Челси, Вест Хэмом, Кристал Пэлас, Брентфордом и Фулхэмом подопечным Артеты предстоит сыграть еще раз.