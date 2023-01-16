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Лондон - красный: Арсенал победил во всех матчах против лондонских клубов в этом сезоне АПЛ

"Канониры" четко показывают, кто главная команда столицы.
Сегодня, 16:00
Арсенал
Арсенал

В рамках 20 тура чемпионата Англии Арсенал победил в северо-лондонском дерби Тоттенхэм.

Таким образом, "канониры" взяли верх в семи матчах против лондонских клубов из семи на данный момент.

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На Эмирейтс Стэдиум коллектив Микеля Артеты выиграл у Тоттенхэма, Фулхэма и Вест Хэма. В гостях были победы над Кристал Пэлас, Челси, Брентфордом и все тем же Тоттенхэмом.

Стоит отметить, что с Челси, Вест Хэмом, Кристал Пэлас, Брентфордом и Фулхэмом подопечным Артеты предстоит сыграть еще раз.


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