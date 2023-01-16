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Арсенал Зинченко намерен подписать лидера Вест Хэма

Деклан Райс наконец может пойти на повышение.
Сегодня, 20:31
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал нашел идеальную кандидатуру на усиление центра поля.

Как сообщает The Athletic, коллектив Микеля Артеты может усилиться Декланом Райсом.

Англичанин является приоритетом "канониров". В клубе уверены, что им удастся обогнать в гонке Челси, который также хочет игрока.

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На руку лондонцам играет нежелание хавбека продлевать контракт, который закончится через полтора года.

За Вест Хэм в текущем сезоне Райс сыграл 27 матчей. На его счету гол и две результативные передачи. 


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