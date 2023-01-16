Арсенал Зинченко намерен подписать лидера Вест Хэма
Деклан Райс наконец может пойти на повышение.
Арсенал нашел идеальную кандидатуру на усиление центра поля.
Как сообщает The Athletic, коллектив Микеля Артеты может усилиться Декланом Райсом.
Англичанин является приоритетом "канониров". В клубе уверены, что им удастся обогнать в гонке Челси, который также хочет игрока.
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На руку лондонцам играет нежелание хавбека продлевать контракт, который закончится через полтора года.
За Вест Хэм в текущем сезоне Райс сыграл 27 матчей. На его счету гол и две результативные передачи.