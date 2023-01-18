Цыганков получил игровой номер в Жироне

Украинец будет выступать с другой цифрой на спине, чем это было в Динамо.

Украинский вингер Виктор Цыганков накануне официально перешел из киевского Динамо в Жирону.

В составе испанского клуба 25-летний игрок сборной Украины будет выступать под 8-м номером.

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В Динамо Цыганков играл с цифрой "15" на спине.

Отметим, что в Жироне как раз освободился 8-й номер, под которым выступал Рамон Терратс. "Бело-красные" отдали своего полузащитника в аренду в дубль Вильярреала.

Напомним, что Виктор Цыганков подписал с Жироной контракт до лета 2027 года. Трансфер обошелся испанскому клубу в 5 миллионов евро. Также Динамо получит 50% от суммы следующей продажи игрока.