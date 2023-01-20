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Безграничное уважение: Роналду и Месси опубликовали в соцсетях посты с совместными объятиями

Футболисты решили поделиться долгожданной встречей в Инстаграме.
Сегодня, 02:10
Роналду и Месси / Getty Images
Роналду и Месси / Getty Images

В четверг, 19 января, в рамках товарищеского матча прошел матч при участии французского ПСЖ и команды звезд Аль-Хиляля и Ан-Насра.

По итогам результативной встречи победу одержал парижский гранд со счетом 5:4, однако внимание общественности данная игра привлекла также из-за очного противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Португалец отличился в матче дублем, а аргентинец записал на свой счет один забитый мяч.

После игры оба игрока, которые долгие годы противостояли друг другу в Испании и мировом футболе, опубликовали в соцсетях моменты встречи на поле и за его пределами.

Месси выложил в Инстаграме видео с объятиями с Криштиану в подтрибунном помещении, а Роналду - фото с Лео на поле.

Отметим, впервые в истории данного противостояния футболисты поделились совместными кадрами в соцсетях.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Криштиану Роналду ан-наср

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Видео

Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ 4:5 Видео голов и лучших моментов матча
Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ 4:5 Видео голов и лучших моментов матча

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