Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ 4:5 Видео голов и лучшим моментов матча 19.01.2023

Представляем вашему вниманию обзор всего того, что происходило на футбольном поле во время поединка Месси и Роналду.

В Эр-Рияде 19 января прошел матч при участии французского ПСЖ и команды звезд Аль-Хиляля и Ан-Насра. Встреча получилась очень результативной и богатой на события.

Первый тайм команды завершили при равном счете, но не в равных составах: пока на голы Лионеля Месси и Маркиньоса отвечал Криштиану Роналду, оформивший дубль, Хуан Бернат заработал удаление.

После перерыва Серхио Рамос, Килиан Мбаппе и Уго Экитике отметились в составе парижан, а в составе звезд саудовских команд отличились Чжанг Хьюн Су и Андерсон Талиска.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ:

Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ 4:5

Голы: Роналду, 34 (пен.), 45+6, Чжанг, 56, Талиска, 90+4 - Месси, 3, Маркиньос, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60 (пен.), Экитике, 78.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 23 - 13

Удары в створ: 11 - 10

Фолы: 8 - 14

Атаки: 77 - 63

Аль-Хиляль/Ан-Наср: Аль-Оваис - Аль-Ганнам (Аль-Уджами, 46), Чжанг, Аль-Болеахи, Абдулхамид - Мартинес (Каррильо, 61), Аль-Хайбари (Канно, 61), Луис Густаво (Отайф, 85), Аль-Давсари (Аль-Наджеи, 85) - Марега (Талиска, 46), Роналду (Перрейра, 61).

ПСЖ: Навас (Доннарумма, 62) - Хакими (Пембеле, 62), Маркиньос (Данилу, 46), Рамос (Бичиабу, 62), Бернат - Солер (Гнарби, 62), Руис (Мендеш, 62), Санчеш (Витинья, 46 (Кари, 85)) - Неймар (Заир-Эмери, 62), Месси (Хусни, 62), Мбаппе (Экитике, 62).

Предупреждения: Аль-Болеахи - Навас.

Удаление: Бернат (прямая красная).

На 45+3 минуте Неймар не реализовал пенальти (вратарь).