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Вильярреал - Реал 2:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании 19.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты кубкового противостояния.
Сегодня, 08:57
Вильярреал - Реал / Getty Images
Вильярреал - Реал / Getty Images

В четверг, 19 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании Вильярреал на своем поле принимал Реал.

В первом тайме хозяева поля сделали большой задел, чтобы пробиться в следующий раунд. В составе Вильярреала голами отличились Капу и Чуквуезе.

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Во второй половине встречи ход поединка и сама игра кардинально изменились. Мадридский коллектив включился на всю силу, что привело к их волевой победе. 

В составе Реала голы забивали: Винисиус, Милитао и Себальос.

Вашему вниманию видео всех голов матча Вильярреал - Реал в Кубке Испании:

Вильярреал - Реал Мадрид 2:3
Голы: Капу, 4, Чуквуезе, 42 - Винисиус, 57, Милитао, 69, Себальос, 86

Вильярреал: Йоргенсен, Фойт (Манди, 52), Альбиоль (Куэнка, 46), Пау Торрес, Альберто Морено, Капу, Парехо, Алекс Баэна, Чуквуэзе, Пино (Моралес, 68), Жерар Морено.

Реал Мадрид: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Менди, Кроос (Себальос, 56), Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 56).

Предупреждения: Капу (8), Камавинга (36), Вальверде (72), Рейна (80), Алекс Баэна (85), Пау Торрес (88), Винисиус Жуниор (90), Рюдигер (90), Парехо (90).

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