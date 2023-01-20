Вест Хэм объявил о переходе Ингза

Лондонский Вест Хэм официально объявил о подписании 30-летнего нападющего Данни Ингза.

"Молотобойцы", предположительно, заплатили Астон Вилле 12 млн евро и еще 3 млн в качестве различных бонусов. Контракт рассчитан до 2025 года.

«Я очень рад присоединиться к «Вест Хэм Юнайтед. Важно, чтобы я как можно быстрее адаптировался и делал важные вещи на поле за Вест Хэм.

Впереди нас ждут важные игры, и я приехал сюда, чтобы попытаться забить как можно больше голов, чтобы помочь команде добиться положительных результатов. Я действительно с нетерпением жду начала", - цитирует Ингза официальный сайт.

Напомним, в этом сезоне англичанин провел 18 матчей за Астон Виллу и забил 6 голов.