iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм объявил о переходе Ингза

Контракт подписан до 2025 года.
Сегодня, 17:37
Данни Ингз / West Ham
Данни Ингз / West Ham

Лондонский Вест Хэм официально объявил о подписании 30-летнего нападющего Данни Ингза.

"Молотобойцы", предположительно, заплатили Астон Вилле 12 млн евро и еще 3 млн в качестве различных бонусов. Контракт рассчитан до 2025 года.

«Я очень рад присоединиться к «Вест Хэм Юнайтед. Важно, чтобы я как можно быстрее адаптировался и делал важные вещи на поле за Вест Хэм.

Впереди нас ждут важные игры, и я приехал сюда, чтобы попытаться забить как можно больше голов, чтобы помочь команде добиться положительных результатов. Я действительно с нетерпением жду начала", - цитирует Ингза официальный сайт.

Напомним, в этом сезоне англичанин провел 18 матчей за Астон Виллу и забил 6 голов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм данни ингз

Статьи по теме

Мойес поставил точку в обсуждении будущего Райса Мойес поставил точку в обсуждении будущего Райса
Арсенал Зинченко добыл волевую победу над Вест Хэмом Арсенал Зинченко добыл волевую победу над Вест Хэмом
Челси определился с приоритетной целью в летнее трансферное окно Челси определился с приоритетной целью в летнее трансферное окно
Райс намекнул, что покинет Вест Хэм в конце текущего сезона Райс намекнул, что покинет Вест Хэм в конце текущего сезона
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров

Последние новости

Украина19:14
Динамо вслед за Шахтером убрало русскоязычную версию клубного сайта
Киберспорт18:51
BLAST Premier Spring Groups: FaZe - Complexity и другие
Украина18:40
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина18:32
Шахтер в рамках товарищеской встречи уступил Аустрии
Европа18:11
Арсенал Зинченко усилился полузащитником Брайтона
Европа17:58
Трибуну на Гран-при Испании назовут в честь Макса Ферстаппена
Европа17:53
Экс-нападающий Манчестер Юнайтед призвал клуб подписать форварда Наполи
Украина17:42
Шахтер - Аустрия: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Европа17:37
Вест Хэм объявил о переходе Ингза
Киберспорт17:30
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK