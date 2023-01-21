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Шальке установил антирекорд Бундеслиги

Неудачи клуба продолжают множиться.
Сегодня, 19:16
Игроки Шальке / Getty Images
Игроки Шальке / Getty Images

Шальке установил рекорд Бундеслиги по количеству гостевых матчей без побед.

В рамках 16 тура Бундеслиги Шальке отправился в гости к Айнтрахту, где проиграл со счетом 3:0. Таким образом "горняки" не выигрывают в госятх уже в 36 матчах подряд.

В целом Шальке последних лет - главный неудачник в немецком футболе. Сезон 2020\21 стал для клуба худшим в истории, команда имела серию без побед длиною в 30 матчей и почти установила антирекорд и по этому показателю.

В том же сезоне они установили рекорд по количеству тренеров за сезон (5), антирекорд клуба по количеству домашних поражений (11) и антирекорд по количеству матчей без голов (18). Соответственно, тогда клуб покинул высшую лигу в четвертый раз в своей истории.

Тем временем лидеры Бундеслиги не смогли определить сильнейшего между собой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке-04

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