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Футбол

Шальке отправил в отставку тренера после пятого поражения подряд

Руководство клуба устало ждать положительных результатов команды после возвращения в элиту.
Сегодня, 12:29
Франк Крамер / Getty Images
Франк Крамер / Getty Images
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Во вторник, 18 октября, в рамках 1/16 финала кубка Германии Шальке был уничтожен Хоффенхаймом со счетом 1:5. Это стало уже пятым поражением подряд для "кобальтовых" в официальных встречах. Это также стало последней каплей для правления клуба.

Как сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев, Франк Крамер был уволен с поста главного тренера. Ближайшие тренировки команды будут проводиться под руководством его ассистентов.

Стоит отметить, что контракт с Крамером был подписан только летом 2022 года. Команда вернулась в элиту немецкого футбола при Михаэле Бюскенсе, который подхватил клуб в конце чемпионата-2021/22 после ухода Димитриоса Граммозиса.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Шальке занимает 17-е место с шестью очками в активе после десяти сыгранных туров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке бундеслига шальке-04
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