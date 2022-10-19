Шальке отправил в отставку тренера после пятого поражения подряд

Во вторник, 18 октября, в рамках 1/16 финала кубка Германии Шальке был уничтожен Хоффенхаймом со счетом 1:5. Это стало уже пятым поражением подряд для "кобальтовых" в официальных встречах. Это также стало последней каплей для правления клуба.

Как сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев, Франк Крамер был уволен с поста главного тренера. Ближайшие тренировки команды будут проводиться под руководством его ассистентов.

Стоит отметить, что контракт с Крамером был подписан только летом 2022 года. Команда вернулась в элиту немецкого футбола при Михаэле Бюскенсе, который подхватил клуб в конце чемпионата-2021/22 после ухода Димитриоса Граммозиса.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Шальке занимает 17-е место с шестью очками в активе после десяти сыгранных туров.