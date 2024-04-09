Именитый немецкий клуб может быть вынужден продать свой стадион

Клуб второй Бундеслиги Шальке может продать собственный стадион, пишет RUHR24.

В последние годы у "горняков" огромные проблемы с финансами, в сезоне-2020/21 Шальке покинул Бундеслигу, а теперь может оказаться и вовсе в третьем по силам дивизионе.

А ведь у них и до этого были огромные проблемы. В прошлом сезоне команда едва сумела соблюсти финансовые правила лиги, и в этом бюджеты вновь не сходятся.

Если Шальке упадет в третий немецкий дивизион, руководству придется прибегать к эстренным мерам, одна из которых - продажа стадиона. Домашней ареной Шальке с 2001 года является Фельтинс-Арена, вмещающая 62 тысячи болельщиков.

Клуб судорожно сокращает все возможные расходы, однако понижение в классе станет для них слишком болезненным ударом. При этом боссы клуба пока отрицают продажу стадиона, однако финансовое положение клуба слишком очевидно.

Ранее также сообщалось, что новый директор Ливерпуля готов отпустить Салаха.

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