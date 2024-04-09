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Новый директор Ливерпуля готов отпустить главную звезду клуба

Мохамед Салах, вероятно, будет продан.
Сегодня, 12:40
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Футбольный директор Ливерпуля не против продать Мохамеда Салаха этим летом, пишет HITC.

Напомним, прошлым летом саудовские клубы предалагали за египтянина около 150 млн евро, но Юрген Клопп убедил игрока остаться.

Теперь же Клопп уходит, а у Салаха останется 12 месяцев по контракту. Эдвардс намерен заработать на вингера, пока есть такая возможность.

Тем более, что саудовцы вернуться за игроком, однако уже не с такой заоблачной суммой, так как у Мохамеда истекает контракт.

Издание предполагает, что торги начнутся в лучшем случае с 70 млн евро, что для клуба практически идеальная возможность.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль достиг устного согласия с новым тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

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