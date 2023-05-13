Бавария - Шальке: обзор и результат матча чемпионата Германии 13.05.2023

У гельзенкирхенцев остается все меньше шансов остаться в Бундеслиге напрямую.

В рамках 32 тура чемпионата Германии Бавария, продолжающая борьбу за чемпионство сыграла с Шальке, пытающимся остаться в высшем дивизионе.

Мюнхенцы начали погром соперника еще в первом тайме. Счет открыл Томас Мюллер, а менее чем через 10 минут удвоил преимущество Йозуа Киммих. Все остальные голы в ворота Александера Шволова были отправлены уже после перерыва.

Через 5 минут после возобновления игры счет до разгромного довел Серж Гнабри, он же позже оформил дубль, забив самый красивый гол в этом матче и, вполне возможно, во всей Бундеслиге в этом туре.

Отличился и юный талант "красных" Матиас Тель, появившийся на поле за 20 минут до конца поединка, однако, и его гол не стал последним в матче, ведь уже в компенсированное время забил Нуссаир Мазрауи, а вот гостям забить хотя бы гол престижа не удалось, хотя, с учетом того, что у гостей набралось целых 0 ударов в створ за 90 с лишним минут игры - это не удивительно.

Таким образом, Бавария отрывается от Боруссии Дортмунд на 4 очка, однако, "шмелей" еще ожидает встреча со своими тезками из Менхенгладбаха сегодня.

Шальке же из-за поражения в этом матче и победы Бохума над Аугсбургом не сумел подняться из зоны переходных матчей и, вероятно, будет играть за право быть среди участников высшего дивизиона в следующем сезоне с командой, которая займет третье место во второй Бундеслиге.

Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Шальке

Бавария - Шальке 6:0

Голы: Мюллер, 21, Киммих (пен), 29, Гнабри, 50, 65, Тель, 79, Мазрауи, 90+2

xG: 4.67 - 0.34

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 23 - 8

Удары в створ: 14 - 0

