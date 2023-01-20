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РБ Лейпциг - Бавария 1:1: обзор матча и результат игры 20.01.2023

Команды разделили между собой очки.
Вчера, 23:30
РБ Лейпциг - Бавария / Getty Images
РБ Лейпциг - Бавария / Getty Images

В пятницу, 20 января, в рамках 16-го тура Бундеслиги РБ Лейпциг принимал на своем поле Баварию. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме зрителям удалось лицезреть всего один забитый мяч. За гостевую команду отличился форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг на 37-й минуте.

Во второй половине встречи "быки" довольно быстро возобновили паритет. Защитник Марсель Хальстенберг в самом начале тайма оказался быстрее всех в штрафной соперника, занеся мяч в сетку.

В оставшуюся часть встречи обе команды имели возможности, чтобы выйти вперед, однако матч так и завершился вничью.

Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария 16-го тура Бундеслиги

РБ Лейпциг - Бавария 1:1
Голы: Хальстенберг, 52 - Шупо-Мотинг, 37

Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 10 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 17 - 12
Атаки: 101 - 128

РБ Лейпциг: Бласвих, Симакан (Клостерманн, 83), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг, Раум, Форсберг (Вернер, 67), Лаймер, Шлагер, Ольмо (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва.

Бавария: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Шупо-Мотинг (Тель, 85), Гнабри (Мюллер, 83), Сане, Мусиала (Коман, 68).

Предупреждения: Мусиала (35), Шлагер (41), Горетцка (52), Упамекано (66), Лаймер (71), Розе (84).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига РБ Лейпциг

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