РБ Лейпциг - Бавария 1:1: обзор матча и результат игры 20.01.2023
В пятницу, 20 января, в рамках 16-го тура Бундеслиги РБ Лейпциг принимал на своем поле Баварию. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
В первом тайме зрителям удалось лицезреть всего один забитый мяч. За гостевую команду отличился форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг на 37-й минуте.
Во второй половине встречи "быки" довольно быстро возобновили паритет. Защитник Марсель Хальстенберг в самом начале тайма оказался быстрее всех в штрафной соперника, занеся мяч в сетку.
В оставшуюся часть встречи обе команды имели возможности, чтобы выйти вперед, однако матч так и завершился вничью.
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария 16-го тура Бундеслиги
РБ Лейпциг - Бавария 1:1
Голы: Хальстенберг, 52 - Шупо-Мотинг, 37
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 10 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 17 - 12
Атаки: 101 - 128
РБ Лейпциг: Бласвих, Симакан (Клостерманн, 83), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг, Раум, Форсберг (Вернер, 67), Лаймер, Шлагер, Ольмо (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва.
Бавария: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Шупо-Мотинг (Тель, 85), Гнабри (Мюллер, 83), Сане, Мусиала (Коман, 68).
Предупреждения: Мусиала (35), Шлагер (41), Горетцка (52), Упамекано (66), Лаймер (71), Розе (84).