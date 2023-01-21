Салернитана - Наполи 0:2: обзор матча и результат игры 21.01.2023

Команда Лучано Спаллетти даже не думает останавливаться на пути к заветному Скудетто.

В субботу, 21 января, на Стадио Ареки состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором Салернитана принимала в гостях Наполи.

Несмотря на не самую выдающуюся игру и отсутствие из-за болезни Хвичи Кварацхелии, неаполитанцы уверенно победили и увезли с собой три очка.

В добавленное время к первому тайму капитан гостей Джованни Ди Лоренцо получил передачу в штрафной от Андре Замбо Ангисса и ударом от перекладины открыл счет в матче.

А на старте второй половины Виктор Осимхен забил свой тринадцатый гол в чемпионате, успешно сыграв на добивании после удара Элифа Элмаса, который попал в штангу, выстрелив из-за пределов штрафной.

Наполи продолжил атаковать, но до самого финального свистка ни одна из команд так больше и не забила.

"Партенопейцы" возвращаются на победный путь после поражения от Интера - на счету подопечных Лучано Спаллетти уже три победы подряд, а также первое место в таблице и ровно 50 очков.

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А вот Салернитана пока что безуспешно продолжает борьбу за выживание: 16-е место и 18 очков - всего 6 баллов до зоны вылета. К тому же вернувшийся в Европу Гильермо Очоа пропустил уже 13 голов во всего 4 матчах - не на такое рассчитывал мексиканский голкипер.

Статистика матча Салернитана - Наполи 19-го тура Серии А

Салернитана - Наполи 0:2

Голы: Ди Лоренцо, 45+3, Осимхен, 48.

Владение мячом: 25% - 75%

Удары: 5 - 9

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 14 - 15

Атаки: 63 - 172

Салернитана: Очоа - Данилюк (Самбия, 85), Дьомбер (Ловато, 16), Пирола, Брадарич - Кандрева, Кулибали, Кавилья, Вилена (Валенсия, 73), Диа (Бонаццоли, 85) - Пьонтек.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи - Ангисса, Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 85) - Лосано (Политано, 85), Осимхен (Симеоне, 89), Элмас.

Предупреждения: Брадарич, Пирола - Ким, Ндомбеле.