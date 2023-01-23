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Тьяго рассказал, почему решил перейти в Ливерпуль

Хавбеку захотелось получить новый сложный вызов.
Сегодня, 18:50
Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара

Полузащитник Ливерпуля Тьяго Алькантара рассказал о своем решении пополнить стан "красных" в 2020 году.

По словам испанца, мерсисайдцы были идеальным вариантом для того времени.

"Это было важное решение. Немецкая лига - потрясающая, но мы выигрывали ее восемь лет подряд, поэтому я сказал: "Ладно, надо попробовать что-то посложнее". Самая большая из лиг на тот момент и сейчас - это Премьер-лига.

Какие команды, на мой взгляд, являются самыми знаковыми в Премьер-лиге? У кого из них лучший проект, лучший тренер? Ливерпуль был идеальным ответом на эти вопросы. Думаю, мы хорошо подходили друг другу с первого дня", - сказал Тьяго в интервью BT Sport.

В данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают 9 место в чемпионате Англии.

Напомним, ранее Ливерпуль заинтересовался лидером Челси.


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