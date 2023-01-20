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Ливерпуль намерен усилиться лидером Челси

Маунт может продолжить карьеру в стане мерсисайдского клуба.
Сегодня, 20:10
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Хавбек Челси Мэйсон Маунт попал в сферу интересов Ливерпуля. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Синие" попытаются удержать своего футболиста любой ценой. В ближайшее время клуб предложит Маунту новый контракт с улучшением зарплаты.

У англичанина осталось всего 1,5 года до окончания контракта. Челси не хотел бы терять Маунта, а особенно отдавать его одному из главных конкурентов.

В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина 3 гола и 2 ассиста в 18 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал трансфер вингера ПСВ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Мэйсон Маунт

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