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Челси согласовал трансфер вингера ПСВ

Грэм Поттер получит в свое распоряжение очередного вингера.
Сегодня, 19:23
Нони Мадуэке / Getty Images
Нони Мадуэке / Getty Images

Челси и ПСВ договорились о трансфере вингера Нони Мадуэке, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Переход 20-летнего англичанина обойдется "пенсионерам" в 30 миллионов фунтов.

Мадуэке - левша, играющий на правом фланге атаки, а потому он не станет угрозой для Михаила Мудрика, играющего на противоположном фланге.

В нынешнем сезоне Нони Мадуэке провел всего девять матчей за первую команду ПСВ, отметившись двумя голами. Первые несколько месяцев кампании он пропустил из-за травмы голеностопа.

Ранее стало известно, что Челси готов сильно потратиться, чтобы переманить хавбека Брайтона.


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