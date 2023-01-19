Челси готов предложить 73 млн евро за хавбека Брайтона

Трансферная кампания Челси никак не завершиться, лондонцы ведут переговоры с Брайтон о переходе Мойзеса Кайседо за 73 млн евро, сообщает журналист Бен Джейкобс.

"Пенсионеры" уже давно нацелены подписать хавбека Брайтона, в его трансфере заинтересован лично Грэм Поттер, он хочет снова поработать с этим игроком.

Однако "чайки" не намерены расставаться со своим лидером как минимум до лета, тем более, что они ожидат повышенный интерес к нему. Этим и обусловлен такой высокий ценник - Брайтон хочет получить не менее 85 млн евро.

При этом в клубе уже готовы расстаться с игроком, осталось лишь удовлетворить финансовый интерес, а в данный момент Челси может предложить лишь 73 млн.

Кайседо также интересен Ливерпулю, который следил за ним еще до Брайтона, а еще поторговаться по поводу хавбека не против Ньюкасл. Но вряд ли эти клубы сделают какие-то шаги относительно эквадорца зимой.

Напомним, что ранее Челси выложил 100 млн евро за трансфер украинского вингера Михаила Мудрика.