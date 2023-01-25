Морозное восстановление: Рэшфорд поразил фанатов своей подготовкой к полуфиналу Кубка лиги
В среду, 25 января, в рамках полуфинала Кубка английской лиги Ноттингем Форест на своем поле примет Манчестер Юнайтед.
Лидер "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд усердно готовится к кубковому противостоянию.
Англичанин в Instagram опубликовал пост, в котором показал свое восстановление. Маркус прошел сеанс в ледяной камере для криотерапии.
Читай также: Манчестер Юнайтед пытается подписать с Гарначо необычный для клуба контракт
25-летний нападающий находился в камере с температурой - минус 113 градусов по цельсию.
"Восстановление", - написал Рэшфорд.
Фанаты футболиста были удивлены восстановлением именитого игрока.
"Братан перезаряжается".
"Будьте осторожны, его не остановить".
"Минус 113? О Бог мой!".
Отметим, что криотерапия избавляет от боли в мышцах и уменьшает отек, воспаление или растяжение связок, что позволяет Рэшфорду быстрее подготовиться к матчу или тренировке.
В текущем сезоне англичанин провел 28 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил шесть голевых передач.
Матч Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что новичок Арсенала встречается с девушкой, которая покорила его откровенными танцами.