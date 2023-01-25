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Морозное восстановление: Рэшфорд поразил фанатов своей подготовкой к полуфиналу Кубка лиги

Англичанин расслабляет мышцы в ледяной камере.
Сегодня, 10:17
Маркус Рэшфорд / The Sun/thesun.co.uk
Маркус Рэшфорд / The Sun/thesun.co.uk

В среду, 25 января, в рамках полуфинала Кубка английской лиги Ноттингем Форест на своем поле примет Манчестер Юнайтед.

Лидер "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд усердно готовится к кубковому противостоянию.

Англичанин в Instagram опубликовал пост, в котором показал свое восстановление. Маркус прошел сеанс в ледяной камере для криотерапии.

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25-летний нападающий находился в камере с температурой - минус 113 градусов по цельсию.

"Восстановление", - написал Рэшфорд.

Фанаты футболиста были удивлены восстановлением именитого игрока.

"Братан перезаряжается".

"Будьте осторожны, его не остановить".

"Минус 113? О Бог мой!".

Отметим, что криотерапия избавляет от боли в мышцах и уменьшает отек, воспаление или растяжение связок, что позволяет Рэшфорду быстрее подготовиться к матчу или тренировке.

В текущем сезоне англичанин провел 28 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил шесть голевых передач.

Матч Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что новичок Арсенала встречается с девушкой, которая покорила его откровенными танцами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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