Игрока Ньюкасла оштрафовали и лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии

Хавбек Ньюкасла Жоэлинтон получил наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

Недавно, 12 января, полиция остановила автомобиль 26-летнего футболиста, который двигался с высокой скоростью. Бразилец провалил дыхательный тест, который показал, что у него было 43 мг алкоголя на 100 мл дыхания. Законный предел составляет 35 мг.

Сообщается, что он признался, что выпил два бокала вина перед тем, как сесть за руль.

Окружной судья Пол Каррер рассчитал размер штрафа на основании документов, согласно которым еженедельная заработная плата игрока составляет 43 тысячи фунтов.

В итоге, по информации Sky Sports, Жоэлинтон получил штраф в размере 29 тысяч. Он также был лишен водительских прав на один год.

Этот срок будет сокращен до девяти месяцев, если он пройдет курс реабилитации. Футболист также должен заплатить дополнительный сбор в размере 2 тысяч и расходы в размере 85 фунтов.

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Напомним, что несколько дней назад Жоэлинтон стал автором победного гола Ньюкасла в полуфинальном поединке кубка лиги против Саутгемптона.