Саутгемптон - Ньюкасл 0:1: обзор матча и результат игры 24.01.2023

"Сороки" стали на шаг ближе к желанному финалу.

Во вторник, 24 января, на Сент-Мэрис Стэдиум состоялся первый матч полуфинального противостояния кубка лиги, в котором Саутгемптон принимал в гостях Ньюкасл.

Команды выдали достаточно равную игру, однако именно гости увезли с собой победу.

Первый тайм оказался безголевым. Единственное официальное взятие ворот вечера состоялось лишь на 73-й минуте. Александер Исак отдал передачу на Жоэлинтона, который с близкого расстояния переиграл Гэвина Базуну.

Спустя всего две минуты показалось, что Адам Армстронг восстановил паритет, однако после совещания с VAR Стюарт Аттуэлл отменил гол из-за игры рукой.

А за пять минут до конца встречи "святые" вовсе остались в меньшинстве. Дуе Чалета-Цар за свой фол получил вторую желтую, из-за чего центрбек досрочно завершил поединок.

В итоге команда Эдди Хау получила преимущество перед ответной игрой, которая состоится 31 января.

Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл 1/2 финала кубка лиги

Саутгемптон - Ньюкасл 0:1

Гол: Жоэлинтон, 73.

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 11 - 7

Атаки: 113 - 108

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс (Беднарек, 88), Лянко, Чалета-Цар, Салису - Алькарас, Диалло (Лавия, 82), Дженепо (Армстронг, 45+4), Уорд-Прауз, Оршич (Эдози, 57) - Мара (Адамс, 57).

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Сен-Максимен, 67) - Альмирон (Мерфи, 78), Уилсон (Исак, 67), Жоэлинтон.

Предупреждения: Чалета-Цар, Алькарас, Уорд-Прауз, Лянко, Салису - Триппьер, Сен-Максимен, Гимарайнш.

Удаление: Чалета-Цар (вторая желтая).