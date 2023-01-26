Гвардиола: Почему я должен считать продажу Зинченко и Жезуса плохим решением?

Испанец считает, что игроки и команды получили то, что хотели, когда договорились об этих трансферах.

Арсенал и Манчестер Сити встретятся в рамках 1/16 финала кубка Англии.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о том, не жалеет ли он о продаже Александра Зинченко и Габриэля Жезуса, которые помогают "канонирам" лидировать в АПЛ.

"Почему их продажа - плохое решение? А, потому что они побеждают?", - цитирует испанца City Xtra. "Алекс и Габриэль отлично выступали за Манчестер Сити. Невероятно уважаю их как личностей и как игроков. Конечно, мы хотим победить их".

"Я более чем рад, потому что игроки и клубы пришли к согласию. Алекс мог уйти много раз, то же самое касается и Габриэля. Арсенал хотел его купить. Мы согласились. У них все идет хорошо, так что поздравляю".

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Матч 1/16 финала кубка Англии между Арсеналом и Манчестер Сити состоится в пятницу, 27 января, в 22:00 по киевскому времени.