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Суд лишил прав хавбека Ньюкасла за вождение в нетрезвом виде

А также присудил ему немалый штраф.
Сегодня, 19:52
Жоэлинтон / Getty Images
Жоэлинтон / Getty Images

Еще 12 января бразильского хавбека Ньюкасла Жоэлинтона обвинили в вождении в нетрезвом виде, сегодня игроку вынесли приговор.

Суд приговорил бразильца к лишению водительских прав на 1 год, а также к штрафу в размере 29 тысяч фунтов. Размер штрафа был рассчитан на основание данных о зарплате игрока.

При этом Жоэлинтон может вернуть себе права уже через 9 месяцев, если на протяжение этого срока пройдет курсы реабилитации.

Напомним, что полузащитника остановили полицейские в ночь на 12 января. Бразилец не прошел тест на содержание алкоголя, тесты показали 43 мг при максимально разрешенной норме в 35 мг. Жоэлинтон признался, что выпил два бокала вина.

Напомним, что накануне Ньюкасл обыграл Саутгемптон в полуфинальном матче Кубка лиги.

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