Эвертон объявил о назначении нового тренера
Шон Дайч будет работать в ливерпульском клубе.
Английский Эвертон официально сообщил о назначении нового главного тренера.
Новым наставником команды станет 51-летний Шон Дайч. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
We can confirm the appointment of Sean Dyche as our new Men’s Senior Team Manager!#EFC 🔵— Everton (@Everton) January 30, 2023
Отметим, Дайч заменил в должности Фрэнка Лэмпарда, который был уволен за неудовлетворительные результаты.
Напомним, последним клубом Дайча был Бернли, с которым он провел семь сезонов.
В турнирной таблице АПЛ Эвертон идет на 19-м месте, имея 15 очков. В следующем матче "ириски" сыграют с Арсеналом. Поединок пройдет 4 февраля.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл объявил о трансфере Гордона из Эвертона.