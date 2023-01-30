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Эвертон объявил о назначении нового тренера

Шон Дайч будет работать в ливерпульском клубе.
Сегодня, 16:17
Шон Дайч / Getty Images
Шон Дайч / Getty Images

Английский Эвертон официально сообщил о назначении нового главного тренера.

Новым наставником команды станет 51-летний Шон Дайч. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

Отметим, Дайч заменил в должности Фрэнка Лэмпарда, который был уволен за неудовлетворительные результаты.

Напомним, последним клубом Дайча был Бернли, с которым он провел семь сезонов.

В турнирной таблице АПЛ Эвертон идет на 19-м месте, имея 15 очков. В следующем матче "ириски" сыграют с Арсеналом. Поединок пройдет 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл объявил о трансфере Гордона из Эвертона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Шон Дайч

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