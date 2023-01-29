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Ньюкасл объявил о трансфере Гордона из Эвертона

У Виталия Миколенко стало на одного одноклубника меньше.
Сегодня, 19:58
Энтони Гордон / ФК Ньюкасл
Энтони Гордон / ФК Ньюкасл

Атакующий полузащитник Эвертона Энтони Гордон стал игроком Ньюкасла, о чем было объявлено на официальном сайте "сорок".

Один из лидеров АПЛ подписал с футболистом долгосрочный контракт, заплатив за этот трансфер 40 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов мерсисайдцы получат в качестве бонусов.

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Начиная со вторника, 24 января, 21-летний англичанин пропускал тренировки "ирисок", заявив о желании перебраться на Сент-Джеймс Парк.

Гордон - воспитанник Эвертона. За первую команду он дебютировал в декабре 2017 года в матче Лиги Европы против Аполлона.

В нынешнем сезоне Энтони Гордон сыграл в 18 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон ньюкасл Энтони Гордон

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